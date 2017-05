Settore tessile: arriva nuovo contratto collettivo

Nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore tessile e dell'abbigliamento.

L'intesa concordata dai sindacati Unia e Syna con l'associazione padronale Swiss Textiles prevede un aumento dei salari minimi (fino a +2,5%), più diritti di partecipazione per i dipendenti e una maggiore protezione contro i licenziamenti per i lavoratori di oltre 55 anni.

Il nuovo CCL - spiega un comunicato odierno di Unia - comprende anche un congedo maternità prolungato a 16 mesi, un congedo paternità di 5 giorni e un congedo di adozione di 10 giorni. Per la prima volta gli apprendisti saranno sottoposti alle principali disposizioni del contratto, beneficiando così fra l'altro di un salario minimo e di una tredicesima mensilità.

Il CCL entrerà in vigore il primo luglio per una durata di quattro anni. Si applicherà a cinque aziende per un totale di 1600 persone.