SG: arrestati due trafficanti di eroina

L'arresto è avvenuto mercoledì della settimana scorsa dopo accurate indagini, scrive la polizia in una nota diramata oggi, aggiungendo che un primo esame dei pacchetti sequestrati ha indicato che si tratta di eroina, per un peso totale di circa 900 grammi. Un giovane serbo di 20 anni che era stato arrestato assieme ai due compatrioti è stato rilasciato non essendo state trovate prove concrete contro di lui.