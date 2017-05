SG: escursionista 54enne morto a Kaltbrunn

Un escursionista di 54 anni è morto ieri pomeriggio in seguito a una brutta caduta a Kaltbrunn (SG), nella regione della piana della Linth, tra il lago di Zurigo e il Walensee. Lo comunica oggi la polizia sangallese in una nota.

L'uomo era partito verso le 13.30 per fare una passeggiata con il suo cane. Quando i famigliari, quattro ore più tardi, hanno visto solo l'animale fare ritorno a casa hanno allertato i soccorsi.

Il corpo del malcapitato è stato trovato verso le 20.00 da due agenti di polizia nel letto di un ruscello. Dai primi accertamenti sembra che l'escursionista abbia perso l'equilibrio in un punto ostico di un sentiero e sia precipitato per circa 40 metri. I pompieri hanno faticato a recuperare il corpo, che si trovava in una zona molto impervia.