SG: imminente apertura più grande ponte ad arco in Svizzera

Con i suoi 475 metri di lunghezza e una campata di 260 metri, il ponte della Tamina è anche fra i più imponenti nel suo genere a livello europeo.

Durante questo fine settimana sono previsti festeggiamenti per il completamento dell'opera architettonica, che collega Pfäfers con Valens (SG), in precedenza separati da una gola. Quando il ponte sarà transitabile, le due località disteranno solamente una decina di minuti in automobile. Migliorerà anche l'accesso alla clinica di riabilitazione di Valens, che conta 400 dipendenti.

Il progetto è costato 56 milioni di franchi e l'intero tratto stradale si estende per oltre 1,8 chilometri, con un dislivello totale di 150 metri.

Nel week-end il ponte sarà accessibile alla popolazione e domani è previsto un grande mercato dove saranno acquistabili prodotti locali nelle vicinanze della struttura.