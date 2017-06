SG: incendio in impresa logistica, grossi danni

Un incendio ha causato ingenti danni la scorsa notte in un'impresa logistica di Schwarzenbach, nel comune sangallese di Jonschwil, presso Wil. Il fuoco ha danneggiato in particolare palette di carico in plastica, causando un denso fumo nero. Non ci sono feriti.

L'ammontare dei danni non può essere per il momento stimato, indica in una nota diramata stamane la polizia cantonale. L'origine dell'incendio non è ancora nota, ma dai primi elementi dell'inchiesta aperta dalla polizia e dalla Procura di Gossau non può essere escluso che sia stato causato da "un oggetto pirotecnico".

La centrale d'allarme cantonale è stata allertata poco dopo la mezzanotte, alle 00.44, precisa il comunicato. Sul posto sono accorsi in tutto 55 pompieri con 12 automezzi, oltre a un team di salvataggio e a diverse pattuglie di polizia. L'operazione di spegnimento è stata seguita da "molti curiosi", scrive la polizia, che cerca eventuali testimoni.