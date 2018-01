SG: morto procuratore Hansjakob, si occupò del caso Behring

Il procuratore capo del canton San Gallo Thomas Hansjakob è deceduto improvvisamente oggi all'età di 62 anni. Lo ha comunicato la cancelleria cantonale in una nota. Hansjakob è conosciuto per essersi occupato del cosiddetto "caso Behring".

L'ex finanziere basilese Dieter Behring è stato riconosciuto colpevole di truffa per mestiere e condannato il 30 settembre 2016 a cinque anni e mezzo di prigione per aver truffato, con un sistema piramidale, 2000 investitori per complessivi 800 milioni di franchi tra settembre 1998 e ottobre 2004.