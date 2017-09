SG: polizia lancia allarme per aumento incidenti con bici elettrica

Ieri a mezzogiorno una 60enne con la bicicletta elettrica è rimasta ferita in uno scontro con un'auto a Gossau (SG). Non è il primo caso di questo genere e la polizia cantonale sangallese ha lanciato l'allarme a causa degli incidenti sempre più frequenti in e-bike.

Nei primi tre trimestri del 2017 il numero di sinistri in bicicletta elettrica è raddoppiato rispetto allo scorso anno, indica in una nota odierna la polizia cantonale di San Gallo. Nel 2016 gli incidenti in e-bike sono stati in totale 18 (una vittima), mentre nei primi nove mesi del 2017 sono già stati registrati 29 casi, di cui due mortali.

La causa è spesso da attribuire alla guida sotto l'influsso dell'alcol, nonostante si applichi lo stesso limite alcolemico previsto per tutti gli altri utenti della strada.

In circa la metà dei sinistri avvenuti quest'anno i conducenti dell'e-bike non indossavano il casco, si legge nella nota. La polizia invita a proteggersi in maniera adeguata, anche se per alcune categorie non esiste l'obbligo di avere il casco, per prevenire lesioni gravi.