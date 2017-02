SG: poliziotti a oltre 200 km/h per arrestare biker, prosciolti

Per arrestare un motociclista che andava oltre i limiti, gli agenti hanno infatti superato di oltre 100 km/h la velocità consentita.

L'inseguimento, avvenuto nel settembre 2015, è durato circa quattro minuti e ha permesso di arrestare il pirata della strada su due ruote all'altezza dell'uscita autostradale di Oberbüren (SG).

L'assoluzione non è un via libera per la polizia, ha detto il presidente della Corte durante l'annuncio della sentenza, che non è ancora passata in giudicato. Ogni caso concreto deve essere valutato singolarmente.

Il ministero pubblico chiedeva per i due agenti, di 30 e 35 anni, pene pecuniarie con la condizionale per violazione della legge sulla circolazione stradale.

Il fattore scatenante della corsa è stato il superamento a destra da parte del motociclista, ha detto il poliziotto alla guida dell'auto. Il biker avrebbe poi continuato a circolare a una velocità folle, ha continuato l'altro agente. Il pirata della strada rischia fino a tre anni di carcere.