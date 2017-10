SGS rileva due gruppi australiani

Fondate nel 1996 e in mani privati, i due gruppi australiani lavorano in stretta collaborazione nel settore della formazione, ha indicato SGS in un comunicato odierno. Offrono in particolare corsi nell'ambito della leadership e dell'organizzazione.

Le due società impiegano oltre 50 persone, dispongono di circa 2200 clienti e hanno realizzato lo scorso anno un giro d'affari di 4,6 milioni di dollari australiani (3,5 milioni di franchi). Possiedono inoltre due siti a Melbourne e Sydney. Win Services opera in particolare sotto il marchio Odyssey Training.

"Questa operazione consente all'accademia di SGS di essere presente nell'est dell'Australia. Fornisce pure opportunità di crescita in altre regioni del Paese", ha sottolineato il CEO Frankie Ng.