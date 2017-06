SH: due persone morse da castoro, cartelli avvertono del pericolo

Il portale d'informazione 20Minuten ha pubblicato ieri le foto scattate dal padre al figlio di 8 anni che domenica sera è stato morso da un roditore mentre nuotava. Oggi il medesimo portale pubblica le immagini di una donna che a causa dei morsi, subiti la stessa sera e nella medesima zona, ha dovuto recarsi in ospedale dove ha ricevuto dei punti di sutura.

Ancora non si può dire con certezza da quale animali provengano i morsi. Potrebbe trattarsi effettivamente di un castoro, ma anche di una nutria oppure di un topo muschiato, ha detto all'ats un responsabile dell'Ufficio cantonale di caccia e pesca.

Questi roditori generalmente non hanno un comportamento aggressivo. È tuttavia possibile che abbiano attaccato i bagnanti per difendere i loro piccoli, ha aggiunto l'esperto. Abitanti della zona - in località "Lindli" - hanno in effetti raccontato a 20Minuten di osservato una coppia di grandi roditori che si sarebbero installati all'interno di un tubo di scolo.

I cartelli affissi nella zona dalle autorità invitano i passanti ad evitare di fare il bagno e a non lasciare che il loro cane si immerga nell'acqua in quel punto.