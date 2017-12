SH: sei feriti in scontro frontale

Sei persone sono rimaste ferite ieri pomeriggio in uno scontro frontale avvenuto a Neunkirch, nel canton Sciaffusa.

Secondo quanto indica oggi la polizia cantonale in una nota, un 45enne automobilista ha perso il controllo della sua vettura, che è finita contro un'altra auto che procedeva in senso inverso. Le condizioni dei feriti non sono note.