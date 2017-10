Si avvicina asteroide 2012 TC4, "sfiorerà" Terra 12 ottobre

Il piccolo "sasso spaziale", dal diametro compreso fra 15 e 30 metri, viaggia attualmente alla velocità di 30 mila chilometri orari, e secondo le ultime osservazioni passerà ad una distanza di soli 44'000 chilometri dalla Terra, un nono della distanza tra Terra e Luna.

Se fortunatamente è troppo lontano per rappresentare un pericolo, è comunque abbastanza vicino per offrire agli astronomi un'ottima opportunità per testare il coordinamento internazionale di monitoraggio degli oggetti celesti che orbitano pericolosamente vicino alla Terra, i cosiddetti Neo (Near Earth Objects).

"2012 TC4" venne avvistato per la prima volta dall'osservatorio Pan-STARRS delle Hawaii. Poi, per colpa della sua orbita, gli astronomi lo persero di vista, non riuscendo così a prevedere di quanto si sarebbe avvicinato. Ma recentemente è stato di nuovo individuato dal Very Large Telescope (Vlt) a Cerro Paranal, in Cile.