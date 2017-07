Si fa un selfie e cade nel Reno, salvata con l'elicottero

Selfie indimenticabile stamane per una turista 26enne in visita a Coira: mentre procedeva all'autoscatto vicino al Reno ha perso l'equilibrio ed è caduta nel fiume.

Trascinata dalla corrente per circa un chilometro, è finita su un banco di sabbia, per poi riuscire a mettersi in salvo su una grande roccia in mezzo al corso d'acqua.

Una volta scattato l'allarme è stata raggiunta da un elicottero dalla Rega, che l'ha liberata dalla scomoda posizione riportandola a riva, riferisce un comunicato della polizia comunale di Coira. Il medico della Rega non ha ravvisato alcuna lesione e la giovane è stata quindi riaccompagnata al suo alloggio di vacanza.