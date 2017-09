Sicurezza alimentare: decreto approvato con il 78,73% dei voti

Popolo e cantoni hanno nettamente approvato il decreto federale per la sicurezza alimentare. Il testo è stato accolto da tutti i cantoni e con il 78,73% dei voti (1'942'931 schede). La partecipazione si è attestata al 46,41%.

In Ticino il decreto è stato approvato con l'87,68% dei voti (83'989 schede), mentre nei Grigioni i favorevoli hanno raggiunto il 74,52% (43'394). La partecipazione nei due cantoni è stata rispettivamente del 43,05% e del 43,46%. Il più alto tasso di approvazione si è registrato nel canton Vaud, con il 92,03%.

Il decreto è nato in parlamento come controprogetto diretto all'iniziativa popolare "Per la sicurezza alimentare" dell'Unione svizzera dei contadini (USC), poi ritirata.

Il "sì" al decreto federale sulla sicurezza alimentare è un "sì" ad un'agricoltura produttiva e all'indipendenza della Svizzera. È questa l'opinione espressa dall'UDC in un comunicato odierno.

Ora, secondo i democentristi, è tempo di rafforzare ulteriormente la produzione interna, ad esempio adeguando il sistema dei pagamenti diretti. Già oggi la Svizzera è uno dei maggiori importatori pro capite a livello mondiale, ma dopo il risultato odierno questo trend deve essere fermato.

I Verdi si dichiarano soddisfatti per la netta approvazione del decreto federale sulla sicurezza alimentare. Il partito sottolinea però che la sua iniziativa "Per alimenti equi" rimane comunque necessaria.

L'iniziativa intende promuovere la produzione di derrate alimentari provenienti da un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, della protezione degli animali e di condizioni di lavoro eque. Una sua approvazione - si legge in un comunicato odierno - è importante affinché la decisione di oggi non rimanga solamente nelle intenzioni.

I cittadini si sono schierati a favore della sicurezza alimentare e della protezione delle risorse, argomenti a favore dei quali i Verdi combattono da tempo. Ora, continua la nota, è necessario continuare a compiere passi in questo senso.