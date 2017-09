Sicurezza alimentare: "sì" oltre il 70%

Come previsto, il decreto federale sulla sicurezza alimentare sembra indirizzato ad una netta approvazione. Secondo le prime proiezioni dell'istituto gfs.bern annunciate alla SRF, i "sì" raggiungono il 72%, mentre i "no" si fermano al 28%.

Sono già disponibili i risultati definitivi di alcuni cantoni: a Nidvaldo il testo è approvato con il 75,59% di "sì" contro il 24,41% di "no". Non molto distante il risultato di Glarona, con il 69,26% di favorevoli e il 30,74% di contrari.

Il decreto è nato in parlamento come controprogetto diretto all'iniziativa popolare "Per la sicurezza alimentare" dell'Unione svizzera dei contadini (USC), poi ritirata.