Sicurezza alimentare: "sì" vicino all'80%

Si fa sempre più evidente un'ampia approvazione per il decreto federale sulla sicurezza alimentare. Secondo gli attuali dati dell'istituto gfs.bern annunciati alla SRF, i "sì" raggiungono il 79%, mentre i "no" si fermano al 21%.

Numerosi cantoni dispongono dei risultati definitivi: nei Grigioni i favorevoli hanno raggiunto il 74,52%, mentre i contrari si sono fermati al 25,48%. A Lucerna i "sì" sono arrivati al 75,59%, contro il 24,41% di "no". Ancora più netto il risultato in Vallese, dove i "sì" hanno superato l'80%, raggiungendo quota 84,30%, contro il 15,70% di "no". Nel canton Giura i favorevoli sono addirittura l'89,76%.

Il decreto è nato in parlamento come controprogetto diretto all'iniziativa popolare "Per la sicurezza alimentare" dell'Unione svizzera dei contadini (USC), poi ritirata.