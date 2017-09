Sicurezza alimentare: "sì" vicino all'80%

Si fa sempre più evidente un'ampia approvazione per il decreto federale sulla sicurezza alimentare. Secondo gli attuali dati dell'istituto gfs.bern annunciati alla SRF, i "sì" raggiungono il 79%, mentre i "no" si fermano al 21%.

Numerosi cantoni dispongono dei risultati definitivi: nei Grigioni i favorevoli hanno raggiunto il 74,52%, mentre i contrari si sono fermati al 25,48%. A Lucerna i "sì" sono arrivati al 75,59%, contro il 24,41% di "no". Ancora più netto il risultato in Vallese, dove i "sì" hanno superato l'80%, raggiungendo quota 84,30%, contro il 15,70% di "no". Nel canton Giura i favorevoli sono addirittura l'89,76%.

Il decreto è nato in parlamento come controprogetto diretto all'iniziativa popolare "Per la sicurezza alimentare" dell'Unione svizzera dei contadini (USC), poi ritirata.

Il "sì" al decreto federale sulla sicurezza alimentare è un "sì" ad un'agricoltura produttiva e all'indipendenza della Svizzera. È questa l'opinione espressa dall'UDC in un comunicato odierno.

Ora, secondo i democentristi, è tempo di rafforzare ulteriormente la produzione interna, ad esempio adeguando il sistema dei pagamenti diretti. Già oggi la Svizzera è uno dei maggiori importatori pro capite a livello mondiale, ma dopo il risultato odierno questo trend deve essere fermato.

I Verdi si dichiarano soddisfatti per la netta approvazione del decreto federale sulla sicurezza alimentare. Il partito sottolinea però che la sua iniziativa "Per alimenti equi" rimane comunque necessaria.

L'iniziativa intende promuovere la produzione di derrate alimentari provenienti da un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, della protezione degli animali e di condizioni di lavoro eque. Una sua approvazione - si legge in un comunicato odierno - è importante affinché la decisione di oggi non rimanga solamente nelle intenzioni.

I cittadini si sono schierati a favore della sicurezza alimentare e della protezione delle risorse, argomenti a favore dei quali i Verdi combattono da tempo. Ora, continua la nota, è necessario continuare a compiere passi in questo senso.