Sika: fatturato record nel 2016

Forti variazioni superiori alla media sono state constate negli Stati Uniti, in Messico, in Gran Bretagna, in Africa, nel Sud-est asiatico e in Australia, informa Sika in un comunicato odierno.

"Nell'esercizio 2016 abbiamo proseguito con successo la nostra strategia di crescita con un aumento del fatturato di oltre il 5%. Ci aspettiamo ora cifre da record anche per l'utile e l'utile operativo Ebit", afferma il presidente della direzione Jan Jenisch, citato nella nota.