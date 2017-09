Sindacato giornalisti Impressum chiede aiuto di Stato per la stampa

In un comunicato odierno, l'ex Federazione svizzera dei giornalisti riferisce che l'assemblea straordinaria dei delegati, venerdì scorso, ha adottato una risoluzione in cui si deplora la prevista centralizzazione dell'attività del grande gruppo editoriale in due grandi redazioni, una in Svizzera romanda e una in quella tedesca.

Secondo il sindacato ciò "comporta una riduzione massiccia della diversità della stampa in un gruppo con un bacino di utenza che comprende oltre la metà della popolazione svizzera e il cui risultato finanziario è senza precedenti".

Impressum è convinto che per contribuire alla diversità della stampa in Svizzera sia necessario promuovere nuovi modelli, in particolare con un aiuto diretto dello Stato. Ciò favorirà il lancio di progetti giornalistici e una vera diversità dei media, afferma il sindacato. L'aiuto diretto della Confederazoine e dei Cantoni deve "incoraggiare il giornalismo indipendente e deontologicamente ineccepibile".

Impressum si dice a disposizione delle autorità per fornire idee e l'esperienza per una accurata valutazione di nuovi modelli di promozione del giornalismo.

Con il sindacato dei media e della comunicazione Syndicom, Impressum organizzerà una manifestazione nazionale di protesta quest'autunno in piazza Federale a Berna.

In marzo il Consiglio Federale aveva detto di prevedere un aiuto per i media elettronici e per l'Agenzia telegrafica svizzera (ats). L'esecutivo federale non riteneva però che il settore dei media fosse sufficientemente minacciato per avere bisogno di un aiuto diretto.

Impressum è la più importante associazione professionale di giornalisti della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Raggruppa oltre 5000 membri provenienti da differenti settori: stampa scritta, media elettronici, fotografi e caricaturisti.