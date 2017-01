Siria: al-Arabiya, rinviati a 20 febbraio colloqui pace a Ginevra

Sono stati rinviati al 20 febbraio i colloqui di pace per la Siria mediati dalle Nazioni Unite e previsti a Ginevra. Lo riferisce l'emittente al-Arabiya citando fonti diplomatiche.

I negoziati sostenuti dall'Onu erano inizialmente stati programmati per l'8 febbraio a Ginevra. Ad Astana, il 23 e 24 gennaio, si erano svolti i colloqui mediati da Russia, Iran e Turchia che hanno portato un'intesa tra i tre Paesi sulla creazione di un meccanismo per il monitoraggio del cessate il fuoco in Siria.