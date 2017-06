Siria: Amnesty conferma uso fosforo da coalizione a guida Usa

L'organizzazione ha esaminato 5 video, pubblicati in rete l'8 e il 9 giugno, in cui si vede l'artiglieria della coalizione lanciare munizioni al fosforo bianco contro le zone di Jezra ed el-Sebahiya. Il fosforo bianco è prevalentemente usato per creare una densa cortina fumogena per rendere invisibili al nemico i movimenti delle truppe e per indicare gli obiettivi dei successivi attacchi.

In casi del genere, il suo uso non è vietato anche se è richiesta estrema cautela, mentre è assolutamente vietato nelle vicinanze di insediamenti di civili. "L'uso di munizioni al fosforo bianco da parte della coalizione a guida Usa mette gravemente in pericolo la vita di migliaia di civili intrappolati ad al-Raqqa e può costituire un crimine di guerra", ha dichiarato Samah Hadid, direttrice delle campagne sul Medio Oriente di Amnesty International.