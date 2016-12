Siria: Churkin, verso voto Onu su risoluzione di sostegno a tregua

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si prepara a votare questo fine settimana una risoluzione a sostegno del cessate il fuoco entrato in vigore in Siria e sui colloqui di pace destinati a porre fine a sei anni di guerra.

A dichiararlo, al termine di una riunione a porte chiuse a New York, è stato l'ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vitaly Churkin.

Il diplomatico ha reso noto che la Russia ha fatto circolare una bozza di risoluzione ai membri del Consiglio e - dopo aver adottato le modifiche suggerite - spera di vedere la risoluzione messa ai voti domani.

Churkin ha poi tenuto a precisare che i colloqui in programma in Kazakhistan, ad Astana, non sono in competizione con possibili colloqui a Ginevra: "De Mistura aveva avuto problemi a riconvocare i colloqui e per questo Russia e Turchia ovviamente hanno deciso di dare una mano alle Nazioni Unite nel fare andare avanti le cose".