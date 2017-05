Siria: conclusa evacuazione del sobborgo ribelle di Homs

La partenza è avvenuta nell'ambito di un accordo locale, simile ad altri che hanno portato a simili evacuazioni in altre aree siriane per anni controllate dagli insorti e sottoposte ad assedio da parte delle forze lealiste. Gli sfollati da questo sobborgo di Homs sono diretti a Jarablus, località al confine con la Turchia controllata da forze ribelli alleate di Ankara.

Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), inizialmente da Al Waer, sotto assedio dal 2013, dovevano partire in tutto 12'000 persone. Ma quelli che hanno lasciato il sobborgo sono in realtà oltre 20'000, perché molti hanno deciso di andarsene temendo di doversi arruolare nelle file dell'esercito governativo.