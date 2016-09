Siria: dopo mortai in Golan, Israele centra obiettivo

Lo ha riferito radio Gerusalemme secondo cui un comunicato del portavoce militare emesso in seguito ha incluso avvertimenti sia nei confronti dell'esercito di Bashar al Assad sia verso i gruppi ribelli sunniti che lo affrontano in quella zona, in prossimità cioè delle linee israeliane. Israele, precisa il comunicato, non tollererà alcuna infrazione della sua sovranità.