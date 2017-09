Siria: fonti; Russia crea zona de-escalation a nord Aleppo

La Russia ha creato una nuova zona di "de-escalation" a nord di Aleppo, in un'area controllata dalle forze curde vicine sia alla Russia che agli Stati Uniti. Lo riferiscono fonti siriane di Aleppo, a conferma di quanto apparso poco fa su media governativi russi.

Secondo le fonti, la nuova zona di "de-escalation", che si aggiunge a quelle già previste dagli accordi di Astana del maggio scorso, è stata creata nel distretto di Tell Rifaat, tra Aleppo e l'enclave curda di Afrin. La polizia militare russa sarà dunque dispiegata nell'area come già successo per le altre zone di de-escalation nel sud della Siria, attorno a Damasco, e tra Homs e Hama nella Siria centrale.