Siria: iniziato Consiglio Sicurezza, ci sono Kerry e Lavrov

"E' molto chiaro chi ha rispettato l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul cessate il fuoco in Siria e chi no": lo ha detto il ministro degli esteri di Mosca, Serghiei Lavrov, parlando in Consiglio di Sicurezza.

Il capo della diplomazia russa ha citato la "chiara violazione" della tregua con il raid della coalizione a guida Usa dello scorso sabato. Mentre sull'attacco al convoglio umanitario, ha spiegato che "serve una indagine seria e imparziale". "Bisogna evitare reazioni emotive", ha precisato.

"Dobbiamo rimanere determinati a far rivivere il cessate il fuoco in Siria": e' l'appello lanciato dal segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza, invitando i Quindici a fare la propria parte. Il leader del Palazzo di Vetro ha poi definito una "vergogna" l'attacco al convoglio umanitario ad Aleppo.