Siria: Lavrov, giunto momento che Ue e Usa rivedano sanzioni

È l'invito rivolto dal ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov dopo l'incontro ufficiale bilaterale con l'Alto rappresentate dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini a Bruxelles.

"Abbiamo già discusso di questo, si tratta di una situazione straordinaria" per l'impatto che queste hanno come per esempio sulla disponibilità dei farmaci, ha aggiunto Lavrov. "Le sanzioni Ue", ha replicato Mogherini, "colpiscono individui specifici che hanno responsabilità nella guerra" in Siria.