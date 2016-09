Siria: Lavrov respinge accuse a Mosca su attacco a convoglio

"I nostri militari - ha detto Lavrov da New York - hanno già dichiarato che la nostra aviazione non operava lì. L'aviazione siriana non poteva essere operativa perché l'attacco al convoglio è avvenuto nella parte buia della giornata" e i jet di Damasco "in questo periodo non volano, non hanno questa capacità", ha detto Lavrov.