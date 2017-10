Siria: l'esercito strappa la città di Mayadin all'Isis

Secondo la Sana e altri mezzi d'informazione governativi, le truppe lealiste sono entrate a Mayadin dopo diverse settimane di combattimenti.

Da parte sua, l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) afferma che combattimenti sono ancora in corso in città tra militari governativi e jihadisti dell'Isis.

Negli ultimi mesi a Mayadin si erano ritirati dirigenti e forze dello Stato islamico dopo la caduta di altri bastioni nelle loro mani, in Siria e in Iraq.