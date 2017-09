Siria: media, GB si chiama fuori da addestramento ribelli

Lo scrive il Sunday Telegraph, giornale vicino al governo conservatore di Theresa May, citando fonti del ministero della difesa da Londra.

Le fonti rivelano che gli ultimi "ufficiali istruttori" spediti tempo fa in quel teatro di guerra hanno fatto i bagagli a fine luglio per il rimpatrio. E sottolineano come elementi di spicco della stessa opposizione riconoscano l'avanzata decisiva dei lealisti in Siria nella fase attuale e la necessità di continuare per ora a fare i conti con Assad presidente.

Il Regno Unito era stato in prima fila nei programmi di addestramento a guida statunitense immaginati sotto la presidenza di Barack Obama per formare 5000 cosiddetti "ribelli moderati". Programmi ospitati in campi militari ad hoc in Giordania e Turchia, ma rivelatisi fallimentari secondo diverse fonti.