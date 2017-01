Siria: Mosca, abbiamo fatto evacuare da Aleppo 136'000 civili

"Nel corso della liberazione di Aleppo - ha dichiarato il capo di Stato maggiore russo, Valeri Gherasimov - il centro russo per la riconciliazione delle parti belligeranti (un organo del ministero della Difesa di Mosca, ndr) ha organizzato l'evacuazione sicura dalla città di più di 136mila civili".

"Inoltre - ha proseguito il generale russo - per evitare vittime inutili, il comando del gruppo delle forze armate russe in Siria, assieme alle forze siriane, ha condotto un'operazione umanitaria unica per le sue dimensioni e complessità nel corso della quale da Aleppo alla provincia di Idlib sono state portate 28'500 persone tra cui miliziani e membri delle loro famiglie".