Siria: Mosca, ucciso il 'ministro della guerra' Isis

I jet russi hanno compiuto dei raid in prossimità della città siriana di Deir el-Zor distruggendo un centro di comando militante e uno snodo di comunicazione, eliminando quattro importanti comandanti, tra cui 'il ministro della guerra' dell'Isis Gulmurod Khalimov.

Così il ministero della Difesa russo in una nota. In tutto circa "40 miliziani dello Stato islamico sono stati uccisi", dice il ministero. Lo riporta la Tass.

Non è la prima volta che viene annunciata la morte di Khalimov anche se la notizia non ha, in passato, mai trovato conferma.