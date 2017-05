Siria: Mosca, 'Usa senza strategia antiterrorismo costante'

"Secondo me è evidente a tutti che per adesso gli Usa non hanno dimostrato di avere una strategia antiterroristica costante, almeno nei confronti della Siria". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'Interfax.