Siria: nuove accuse ad Assad per gas cloro a Aleppo

Lo riferisce la tv panaraba Al Jazeera, parlando di un morto e decine di intossicati e mostrando immagini diffuse dagli stessi attivisti in cui si vedono bambini mentre vengono curati. Le accuse non possono essere verificate indipendentemente.

Fonti citate dall'agenzia Ap parlano di un'ottantina di intossicati per l'attacco, avvenuto nel quartiere di Al Sukkari.

Le stesse fonti avevano denunciato un altro bombardamento con gas cloro l'11 agosto in cui sarebbero morti una donna e i suoi due figli di 4 e 10 anni nel quartiere di Zubdiya.

In un rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e dell'Organizzazione per il controllo delle armi chimiche (Opac) reso noto il 24 agosto le forze governative sono state accusate di avere usato in precedenza gas cloro in almeno due occasioni e l'Isis di avere impiegato gas iprite in almeno un attacco.