Siria: offensiva curda vicino a Raqqa, uccisi 76 miliziani Isis

Settantasei miliziani dell'Isis sono stati uccisi oggi in scontri con le Forze democratiche curde siriane (Fds) in un villaggio a Ovest di Raqqa.

Lo riferisce l'agenzia Fars, annunciando che le Fds ha condotto un'operazione denominata 'Eufrate' per colpire le posizioni dell'Isis nella provincia di Raqqa riuscendo a conquistare il villaggio di Sahel al-Khashab dopo quattro giorni di scontri.

Pesanti combattimenti sono attualmente in corso tra i curdo-siriani e l'Isis nella città di Tabqa. Secondo quanto riferito da fonti locali, le Fds sono riuscite a prendere il controllo di tre quartieri della città, ma non della diga sull'Eufrate dove sarebbero concentrati i miliziani dell'Isis rimasti però circondati dalle forze curde. Altri scontri sono in corso tra i combattenti curdi e l'Isis nel villaggio di Moshayrefeh, sulla riva dell'Eufrate.