Siria: Ong, 150 militari e parenti uccisi in 4 giorni da Isis

Più di 150 tra militari e miliziani governativi, assieme a un numero imprecisato di civili loro familiari, sono stati uccisi negli ultimi quattro giorni dall'Isis nella battaglia in corso nell'est della Siria per il controllo del capoluogo petrolifero di Dayr az Zor.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui tra le 150 persone uccise, ci sono civili, membri delle famiglie dei miliziani lealisti a Dayr az Zor, sul fiume Eufrate e non lontano dal confine con l'Iraq.