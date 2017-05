Siria: ong, curdi avanzano su Raqqa, 7 civili uccisi in raid

Ed emergono notizie dell'uccisione di almeno 7 civili a Raqqa colpiti da bombardamenti aerei della Coalizione.

Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), i civili sono morti in raid aerei mentre le forze curdo-siriane affermano di aver raggiunto la periferia nord e nord-orientale di Raqqa.