Siria: Ong, lealisti riprendono controllo quartiere Aleppo

Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani in Siria (Ondus) secondo cui le forze governative sono ora in pieno controllo di Ramuse, la zona conquistata dagli insorti alla fine di luglio scorso.

La presa di Ramuse da parte dei ribelli aveva consentito loro di rompere per alcune settimane l'assedio governativo ad Aleppo est. La parte orientale della città siriana è invece tornata a essere circondata completamente dalle forze di Damasco, sostenute anche dall'aviazione russa.