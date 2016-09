Siria: Ong, sale a 90 militari uccisi bilancio raid Coalizione

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), vicino alle opposizioni, che porta il bilancio dei bombardamenti aerei a "oltre 90 uccisi". Gli Usa hanno affermato che si è trattato di un errore e hanno presentato le loro scuse al governo siriano. I raid sono avvenuti nei pressi di Dayr az Zor, in un'area contesa tra Isis e forze lealiste.