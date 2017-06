Siria: Onu, coalizione anti-Isis ha provocato numero enorme morti

È quanto ha denunciato oggi il presidente della Commissione d'inchiesta dell'Onu sulla Siria, il brasiliano Paulo Pinheiro.

Raqqa è attualmente la principale roccaforte dello Stato islamico in Siria. Da alcuni giorni le Forze democratiche della Siria (Fds), alleanza curdo-araba sostenuta dagli Usa in funzione anti-Isis, stanno avanzando verso il centro della città, trasformata nel 2014 dai jihadisti nella "capitale" dell'autoproclamato califfato. L'offensiva è sostenuta dai raid aerei della coalizione.

Riferendo alla commissione per i Diritti umani dell'Onu, Pinheiro ha anche sottolineato che i 10 accordi siglati in Siria tra il regime e i gruppi armati di opposizione per evacuare civili e combattenti dalle aree assediate, come avvenuto ad esempio ad Aleppo Est, "in alcuni casi equivalgono a crimini di guerra", in quanto i civili "non hanno avuto altra scelta" che lasciare la città.