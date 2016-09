Siria: Onu, dopo raid, sospesi convogli umanitari

Dopo il raid di ieri su un convoglio umanitario dell'Onu in Siria, le Nazioni Unite sospendono i convogli umanitari. Lo ha annunciato oggi a Ginevra il portavoce dell'Ufficio dell'Onu per gli affari umanitari (Ocha).

"Come misura di sicurezza immediata, gli altri movimenti di convogli in Siria sono stati per ora sospesi in attesa di ulteriori valutazioni della situazione sul fronte della sicurezza. Tuttavia, restiamo impegnati per fornire aiuti a tutti i siriani che li necessitano", ha precisato il portavoce dell'Ocha Jens Laerke.

Il portavoce ha sottolineato che il convoglio di aiuti umanitari attaccato aveva ricevuto tutte le autorizzazioni dal governo ed era stato notificato a tutte le parti in conflitto, ed anche Usa e Russia erano state informate.