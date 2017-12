Siria: opposizioni rifiutano negoziati di Soci

Diversi gruppi armati ribelli e delle opposizioni siriane hanno rifiutato di partecipare ai prossimi colloqui di pace in programma a fine gennaio a Soci, in Russia, accusando Mosca di cercare di bypassare i negoziati dell'Onu a Ginevra.

La decisione è stata annunciata in un comunicato di 40 gruppi dell'opposizione, secondo quanto riferisce la televisione panaraba Al Arabiya.

Nella nota si accusa Mosca di non esercitare sufficiente pressione sul governo del presidente Bashar al Assad per cercare di arrivare ad una soluzione politica e di non aver fatto "un solo passo" per alleviare le sofferenze della popolazione siriana.

I colloqui di Soci, organizzati dalla Russia con il sostegno di Iran e Turchia, sono in programma il 29 e 30 gennaio. L'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura, ha detto che i negoziati di Soci dovrebbero essere giudicati per la loro capacità di contribuire e sostenere le trattative di Ginevra sotto l'egida della Nazioni Unite, che finora non hanno dato frutti.