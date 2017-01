Siria: raid Usa su centro comando qaedista, oltre 20 morti

Oltre 20 persone sono morte oggi in raid aerei in Siria della Coalizione internazionale a guida Usa su un centro di comando dell'organizzazione qaedista Fatah al Sham, già Al Nusra. Lo riferisce la stessa organizzazione, citata dall'agenzia Ap.

Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), gli attacchi sono avvenuti sulla cittadina di Sarmada, nella provincia di Idlib, vicino alla quale in altri raid, il primo gennaio, erano stati uccisi tre esponenti jihadisti, tra i quali Abu Omar al Turkestani, considerato uno dei dieci più importanti dirigente qaedisti in Siria.