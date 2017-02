Siria: Russia, distribuiti aiuti umanitari a 3'000 persone

Il Centro russo per la riconciliazione delle parti belligeranti in Siria - un organo del ministero della Difesa di Mosca - annuncia di aver effettuato sei missioni umanitarie in Siria nelle ultime 24 ore distribuendo aiuti a quasi 3'000 persone.