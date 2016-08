Siria: Unicef, 100 mila bambini intrappolati ad Aleppo

"Oggi è un altro giorno triste e pericoloso per i bambini in Siria, in particolare per quelli che vivono ad Aleppo. Ogni bambino lì, ognuno di quelli colpiti, ha bisogno di una tregua immediata dei combattimenti e ogni secondo di ogni minuto è importante quando si tratta di proteggere e salvare la vita dei bambini" è l'appello del direttore generale dell'Unicef Anthony Lake.

"L'Unicef conferma di essere pronto a fornire assistenza umanitaria urgente, compresi medicinali, vaccini e integratori alimentari. E siamo in attesa di sostenere la valutazione e la riparazione delle strutture vitali elettriche e idriche per fornire acqua potabile alle persone per tutta la città" dice Lake. "Finché non ci sarà la pace, c'è un disperato bisogno di tregue umanitarie, di cessate il fuoco e di un accesso costante necessario per salvare vite", conclude.