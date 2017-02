Siria: Unicef, questa settimana uccisi almeno 20 bambini

"Secondo le ultime notizie, in Siria questa settimana la violenza ha causato la morte di almeno 20 bambini e il ferimento di altri in diverse aree in tutto il Paese devastato dalla guerra". È

quanto denuncia il direttore regionale Unicef per Medio Oriente e Nord Africa, Geert Cappelaere.

"A Idlib all'inizio della settimana - prosegue - la violenza ha casato la morte di 30 persone tra cui 16 bambini. Alcune delle vittime erano fuggite dai combattimenti di Aleppo. A Homs, nei quartieri di Al-Zahraa e Al-waer, gli attacchi hanno ucciso quattro bambini e ferito almeno cinque. Inoltre, secondo i rapporti, ci sono stati altri attacchi a Ghouta est, Damasco rurale, con bambini tra i morti".

"L'Unicef fa appello a tutte le parti coinvolte nel conflitto in Siria per proteggere la vita e la salute dei bambini e fornire un accesso senza ostacoli e immediato a chi ha bisogno di cure mediche e di assistenza umanitaria salvavita in tutta la Siria. Uccidere e ferire i bambini è una grave violazione dei diritti umani, cui va posta fine una volta per tutte".