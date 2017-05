Siria: Usa si aspettano Russia assicuri stop attacchi Assad

Gli Usa "si aspettano che il regime fermi tutti gli attacchi contro i civili e le forze di opposizione, cosa che non ha mai fatto" e che "la Russia assicuri il rispetto (di questo impegno, ndr.) del regime".

Così il dipartimento di stato Usa dopo l'accordo annunciato oggi ad Astana da Russia, Turchia e Iran per le zone di de-escalation in certe aree della Siria.

Washington chiede anche all'opposizione di mantenere i suoi impegni, con la Turchia come garante, per separarsi dai gruppi designati come terroristi.