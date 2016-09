Sisma 5,7 in Tanzania, almeno 11 vittime

Un terremoto di magnitudine 5,7 della scala Richter ha fatto tremare la regione del Lago Vittoria, provocando almeno undici morti accertati in Tanzania. Secondo un comunicato della presidenza della Repubblica le vittime sarebbero numerose.

Il sisma si è sentito anche in Kenya, in parti dell'Uganda e a Kigali, in Ruanda.