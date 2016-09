Sisma Italia: bilancio vittime sale a 295

Lo ha reso noto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, intervenendo all'assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti dei consigli regionali, riunita a Roma.

Il riferimento sarebbe al giovane afgano il cui corpo è stato localizzato sotto le macerie. Curcio ha sottolineato come il bilancio delle vittime di questo terremoto sia particolarmente "drammatico e tragico" rispetto alla popolazione che risiede in quei territori. Un sisma, ha aggiunto, che ha "colpito in modo particolare".