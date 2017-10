SkyWork: licenza limitata a fine ottobre

"Al momento attuale la compagnia aerea non è più in grado di assicurare il finanziamento dell'orario invernale 2017/18", afferma l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) in un comunicato odierno. Il vettore non è riuscito a fornire la prova che dispone dei necessari mezzi. Se entro fine ottobre saranno reperiti i fondi potrà però continuare ad agire.

Come noto le imprese di trasporto aereo devono fornire all'UFAC la prova di disporre di una situazione finanziaria sufficientemente buona per garantire lo svolgimento sicuro dell'attività operativa. Se la capacità economica appare compromessa l'UFAC deve revocare la licenza d'esercizio oppure limitarne la durata di validità.

Fondata nel 1983, la società SkyWork ha iniziato con attività di aero-taxi. Nel 2003 sono cominciati i voli charter e dal 2009 quelli di linea. È partita poi una fase di espansione. Oggi l'aviolinea opera con tre Dornier 328 (31 posti) e tre Saab 2000 (50 posti).